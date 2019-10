Alghero con Grimaldi Lines per potenziare i rapporti con la Catalogna

Si riannodano i rapporti con Grimaldi Lines e arrivano primi risultati della collaborazione avviata dal Sindaco Mario Conoci, che ha voluto riprendere i rapporti interrotti negli ultimi anni con la compagnia di navigazione che svolge l’importante tratta Porto Torres – Barcellona che l’anno scorso ha trasportato oltre 100 mila passeggeri. Diversi incontri prima della riuscita trasferta di Calella che hanno trovato poi risultati e concretezza nelle iniziative della Grimaldi nell’ambito della promozione turistica di Alghero legata al collegamento marittimo con la Catalogna e con il bacino spagnolo. Quindi uno spot girato in questi giorni quasi interamente in città e nel territorio, tra Capo Caccia, Porto Conte, i bastioni, che mostra le bellezze ambientali e storiche di Alghero sarà il fulcro della pubblicità televisiva che andrà in onda in Spagna, sulle reti televisive nazionali con un bacino di 35 milioni di telespettatori e in Italia, sulle reti Mediaset e Rai. “Stiamo lavorando con Grimaldi fin dal nostro insediamento – spiega il Sindaco Mario Conoci - e da subito abbiamo voluto riallacciare i rapporti interrotti negli ultimi anni. Crediamo nelle fortissime potenzialità della compagnia e del ponte costruito con la Catalogna, sopratutto nella promozione che Grimaldi produce a beneficio di Alghero e del territorio.” “La vetrina internazionale per Alghero - aggiunge l’Assessore al Turismo Marco Di Gangi - è frutto di collaborazioni avviate congiuntamente alla Generalitat de Catalunya, con cui si stanno muovendo passi importanti con accordi anche sulla programmazione degli eventi in città ai quali Grimaldi Lines partecipa con determinanti collaborazioni”. Fondamentale quindi è stato il lavoro comune per promuovere la destinazione Alghero, anche con le istituzioni delle Generalitat incontrate a Calella che stanno lavorando sul fronte dei trasporti Alghero - Catalogna.