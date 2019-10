Stagione estiva positiva per l'Aeroporto di Alghero, 13.500 passeggeri in più rispetto al 2018

Torino operata da Blue Air 2 volte alla settimana









La stagione estiva 2019, che si avvia alla conclusione, nel corso dei quattro mesi di picco (giugno-settembre) ha fatto registrare per l’aeroporto di Alghero oltre 740 mila passeggeri, segnando un incremento di oltre 13.500 unità rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 2018.Questi risultati positivi sono stati conseguiti, tra l’altro, grazie al rafforzamento del posizionamento di vettori storici per lo scalo, quali Ryanair che, per il tramite della propria controllata Lauda Motion, ha lanciato una nuova rotta internazionale da e per Stoccarda, sia grazie all’avvio di nuove partnership commerciali con vettori quali Air Europa che, grazie al collegamento con l’hub internazionale di Madrid, ha permesso a turisti provenienti anche dalle Americhe di raggiungere con maggiore facilità il territorio del Nord Ovest Sardegna.Durante la Summer 2019 l’aeroporto di Alghero è stato collegato con 50 destinazioni (linea e charter), che hanno connesso lo scalo ed il territorio con 17 Paesi.Il trend di crescita intrapreso dall’aeroporto proseguirà anche nel corso dell’imminente stagione invernale (27 ottobre 2019 – 28 marzo 2020), durante la quale, oltre alla conferma di tutti i voli operati nel corso dell’esercizio 2018, sarà garantita, dal vettore low cost Ryanair:l’introduzione di una nuova rotta internazionale: Barcellona – Girona che sarà operata per 3 volte alla settimana;l’estensione anche al periodo invernale della rotta già operata nel periodo estivo da e per Bratislava con 2 frequenze settimanali;l’incremento di frequenze su due destinazioni invernali storiche come Bologna e Pisa per le quali l’offerta sarà incrementata rispettivamente a 5 e 3 volte alla settimana.In sostanza, durante la stagione Winter 2019-2020 il vettore Ryanair incrementerà il proprio impegno del 64% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, mentre l’offerta complessiva dello scalo algherese registrerà un incremento di oltre 55.000 posti disponibili, pari a quasi +15% rispetto alla Winter 2018-2019.Il processo di crescita del traffico intrapreso nel corso degli ultimi mesi sarà ulteriormente rafforzato durante la prossima Summer 2020, i cui dettagli saranno comunicati non appena definiti.Di seguito l’elenco dei collegamenti attivi nell’imminente stagione invernale:Barcellona - Girona operata da Ryanair 3 volte alla settimanaBologna operata da Ryanair 5 volte alla settimanaBratislava operata da Ryanair 2 volte alla settimanaMilano - Bergamo operata da Ryanair 5 volte alla settimanaPisa operata da Ryanair 3 volte alla settimanaMilano Linate operata da Alitalia 14 volte alla settimanaRoma Fiumicino operata da Alitalia 21 volte alla settimanaLondra Luton operata da easyJet 2 volte alla settimanaBucarest operata da Wizz Air 1 volta alla settimana