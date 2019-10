Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre a Sassari la Giornata Nazionale per il tesseramento Emergency 2020

Per info: email sassari@volontari.emergency.it - cel 339 3212345









Sabato 5 e domenica 6 ottobre, in occasione della Campagna Nazionale Tesseramento 2020, le volontarie e i volontari del Gruppo Emergency Sassari saranno presenti a Sassari, in Piazza d'Italia, dalle 10.00 alle 13.00, per raccontare il lavoro che, dal 1994 fino a oggi, ha permesso di curare oltre 10 milioni di persone in 18 paesi diversi e per dare la possibilità di scegliere di stare con Emergency dalla parte dei diritti umani e di sostenere le sue attività.Per sottoscrivere la tessera di Emergency basta una donazione minima di 12 euro fino a 25 anni, di 30 euro tra 26 e 64 anni, di 20 euro oltre i 65 anni. Quest'anno, inoltre ci sarà la possibilità di regalare la tessera a un amico con una donazione di 30 euro.I fondi raccolti andranno a sostegno degli ospedali e dei centri sanitari Emergency in Afghanistan, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Uganda e Italia.Per chi non può andare in piazza sabato e domenica e volesse contribuire segnaliamo che può sottoscrivere la tessera online sul sito www.emergency.itLa tessera di Emergency 2020 dà diritto a ricevere la rivista trimestrale di Emergency, oltre a sconti e facilitazioni presso librerie, teatri e gallerie d’arte in tutta Italia.Grazie al tuo contributo, camminerai insieme a noi, “diritti, sempre” dalla parte della pace e della solidarietà.