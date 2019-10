Offerte di lavoro nel Comune di Sassari e Chiaramonti

SASSARI. Elettricista manutentore di impiantiUn’azienda di Sassari assume un elettricista manutentore di impianti con diploma ad indirizzo professionale e capacità utilizzo del pc. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Sassari o al proprio CPI di iscrizione.CHIARAMONTI. InfermiereAzienda cerca un infermiere con esperienza pregressa nella mansione e in possesso di Laurea vecchio o nuovo ordinamento in professioni sanitarie e infermieristiche. Si offre un contratto a tempi indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Castelsardo o al proprio CPI di iscrizione.SASSARI. CantiereIl Comune di Sassari assumerà con contratto a tempo determinato per 8 mesi, 2 operai specializzati, (potatore), 14 operai generici, 2 impiegati (istruttore direttivo tecnico capo squadra), 2 operai qualificati (autista pat B addetto all’utilizzo gru su autocarro), 1 operaio qualificato (operatore macchine movimento terra), 1 operaio specializzato (autista pat C + CQC addetto all’utilizzo di gru su autocarro), 3 impiegati (collaboratore tecnico informatico). Domande fino al 16 ottobre. Info Centro per l’impiego di Sassari – Via Bottego snc - tel. 0707790000-01 – aspal.cpisassari@regione.sardegna.itSASSARI. Un addetto alle operazioni ausiliarie di vendita con funzioni accessorie di magazzino iscritto Legge 68Un’azienda di Sassari assumerà a tempo indeterminato un lavoratore disabile come addetto alle operazioni ausiliarie di vendita con funzioni accessorie di magazzino. Per partecipare alla selezione è necessario essere iscritti art.1 Legge 68 nei Cpi di Sassari, Alghero, Bonorva, Castelsardo, Ozieri. Domande dal 7 al 18 ottobre. Info: Cpi di Sassari Via Bottego, 1 070.7790000 cpisassari.legge68@aspalsardegna.it o rivolgersi al proprio Cpi di iscrizione.