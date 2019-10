A Sassari la Torres non va oltre il pareggio con il Cassino

Quella vista al Vanni Sanna è nel complesso una buona Torres alla quale va sicuramente troppo stretto il pari finale con il Cassino. Partita sempre all'inseguimento quella dei sassaresi: prima per il pareggio e poi alla ricereca del risultato pieno ma, purtroppo, nulla da fare per la volonterosa compagine.

Torres subito in svantaggio al 4° minuto: cross in piena area con il portiere che manca la palla, a porta vuota insacca Tommasi per il Cassino



La squadra di casa si butta alla ricerca del pareggio che arriva al 53° su rigore: Sartor tira in area e Ricamato para con le mani, ma non è il portiere. Rigore sacrosanto trasformato da Sartor. Ora i sassaresi cercano il risultato pieno e lo avrebbero anche raggiunto se il gol di testa di Milani all'89° non fosse stato annullato per fallo sul portiere. Veementi proteste, ma l'arbitro non cambia idea.

Supplementari con una Torres all'attacco ma alla fine finisce con il risultato di 1-1 l'incontro al Vanni Sanna con il coriaceo Cassino.



Torres: Colombo, Bilea (90° Virdis) , Ruiu (87° Russu), Congiu, Guarino (76° Russu) , Bianco (46° R.Pinna), Masala, Pisanu, Demartis, Milani, Cruz (46° Sartor Camina). Allenatore: Marco Mariotti



Cassino: Della Pietra, Carcione, Ricamato, Prisco (73°Negro), Tribelli (76° Palombi) Centra, Tomassi (60° Coccorocchio) , Orlando (68° Di Sotto) , Mazzei, Darboe, De Marco (91° Miele) . Allenatore: Corrado Urbano.



Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto



MARCATORI: 4°Tomassi (C), 53° rig. Sartor Camina (T)





RISULTATI DELLA SESTA GIORNATA DI SERIE D GIRONE G



Ladispoli 3





Muravera – Anagni 1-1Torres – Cassino 1-1Turris – Portici 1-0Vis Artena – Budoni 0-3Ladispoli – Aprilia 1-2Arzachena – Lanusei 0-0Latina – Tor Sapienza 1-1Team Nuova Florida – Ostiamare 1-3Trastevere – Sassari Latte Dolce 0-1CLASSIFICA SERIE D GIRONE G:Turris 16Sassari Latte Dolce 15Aprilia 13Cassino 12Ostiamare 11Latina,Torres e Trastevere 9Lanusei, Portici e Tor Sapienza 7Budoni, Nuova Florida e Vis Artena 6Arzachena e Muravera 5Anagni 4