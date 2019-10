A Sassari dal 7 al 13 ottobre la Settimana delle Sezioni UILDM

UILDM Sassari invita calorosamente le Autorità, i soci e le socie, i cittadini e le cittadine, le Associazioni, i donatori e i sostenitori a partecipare alla serata. (Casa vacanze per disabili Platamona via Oreste Pieroni- pressi della Rotonda. Sassari)





Torna anche quest’anno dal 7 al 13 ottobre la Settimana delle Sezioni UILDM. Sette giorni interamente dedicati alle 65 Sezioni locali di UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare presenti in Italia, l’occasione per conoscere più da vicino l’importante attività quotidiana che svolgono in favore delle persone con distrofia muscolare.Ad accompagnarci quest’anno lo slogan: “Con noi conti di più”. Per noi di UILDM ogni volontario non è un numero, ma una persona con una propria storia, che vale la pena di essere raccontata. In UILDM ne abbiamo tante da raccontare: sono quelle dei nostri 3.000 volontari con e senza disabilità. Sono loro la nostra forza, le braccia e le gambe che ci hanno accompagnato in questi 58 anni di vita», dichiara Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM.La sezione di Sassari quest’anno ospiterà il Presidente nazionale Marco Rasconi dalla cui voce sentiremo le azioni che UILDM può attuare grazie ai volontariato.Grazie all’energia dei volontari, dirà il Presidente, UILDM sta mettendo in atto importanti progetti per il diritto al gioco dei bambini con disabilità con “Giocando si impara”, di sensibilizzazione con “A scuola di inclusione” e di inclusione lavorativa con “PLUS: per un lavoro utile e sociale”. Si tratta di azioni concrete, servizi che migliorano la qualità della vita di chi ha una malattia neuromuscolare.Sempre grazie ai volontari, le Sezioni UILDM facilitano l’inclusione tramite i progetti di Servizio Civile, l’organizzazione di vacanze accessibili, lavorano per l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il 42% delle Sezioni UILDM offre servizi in ambito medico-riabilitativo, il 95% offre servizi di consulenza e Segretariato sociale e si occupa del trasporto delle persone con disabilità; in totale le Sezioni in un anno offrono oltre 4.500 consulenze e percorrono più di 640.000 Km.UILDM Sassari apre le porte della Casa Vacanze per Disabili di Platamona venerdi 11 ottobre dalle ore 16.30 per ascoltare le parole del Presidente Marco Rasconi e per raccontarsi nel suo dare in accoglienza e ospitalità, per fare conoscere il valore del dono del proprio tempo verso i bisogni di ogni persona con malattia neuromuscolare, per presentare l’impegnativa realizzazione delle vacanze accessibili, per condividere la vitale collaborazione fra associazioni, per ringraziare chi con le sue donazioni permette di portare avanti i progetti e, in ultimo, ma non ultimo, per nondimenticare le battaglie, i sogni e le speranze di vita libera e indipendente di ogni persona.