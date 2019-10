SASSARI

Open Day a Sassari per "La Giornata mondiale della salute mentale"

Al centro ci saranno i temi relativi alla salute mentale, dalle patologie alle terapie e trattamenti, perché è necessario sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. Parte da questo spirito l'(H)Open day organizzato dalla Clinica Psichiatrica dell'Aou di Sassari che il 10 ottobre, dalle ore 16 alle 18, nella biblioteca della Clinica Psichiatrica a San Camillo, incontrerà la popolazione in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

A organizzare la sesta edizione dell'evento è Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ogni anno coinvolge gli ospedali e i presidi con i “Bollini rosa”, tra questi anche le strutture dell'Aou di Sassari.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza, perché la salute mentale è parte integrante della salute generale, indispensabile per il funzionamento individuale e sociale.

L'incontro organizzato dalla Clinica diretta dalla professoressa Liliana Lorettu, è aperto alla popolazione, porta il titolo “Come vivere con la depressione” e si rivolge a tutte le fasce di età per pazienti con depressione e per i familiari.

I disturbi psichici rappresentano una percentuale elevata di tutte le disabilità e hanno un impatto molto pesante sia sulla quantità sia sulla qualità della vita degli individui, con gravi ripercussioni sul piano personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo.

Tra le varie patologie, che potranno costituire anche occasione di dibattito nell'incontro organizzato a San Camillo, sono ricomprese i disturbi dell'umore, la depressione e il disturbo bipolare, i disturbi d'ansia, quelli del comportamento alimentare, le dipendenze da alcol, da sostanze, da gioco d'azzardo, quindi ancora i disturbi della personalità, le psicosi, la schizofrenia.