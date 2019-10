Sassari. Interventi sul Ponte Rosello, ma nessuna chiusura al traffico

Non sono previste chiusure al traffico, e la circolazione in via Col di Lana sarà gestita con un moviere della ditta esecutrice.













Mercoledì 9 ottobre, per tre giorni lavorativi salvo contrattempi, è previsto un intervento di messa in sicurezza per eliminare parti di intonaco nella zona sottostante il ponte del Rosello, su via Col di lana.L'attività sarà eseguita dalla ditta EdilMa di Osilo e prevede la rimozione manuale delle parti di intonaco che si stanno staccando dalla struttura e il contestuale trattamento con prodotti specifici delle armature.