Disgrazia sulla nave cargo diretta da Cagliari a Porto Torres: muore un marinaio di 24anni

Una fatalità è costata la vita ad un marinaio 24enne imbarcato su una nave cargo diretta da Cagliari a Porto Torres. Dalla ricostruzione dei fatti risulta che l'uomo si trovasse sul ponte della nave quando sulla stessa si è abbattutta una violentissima onda anomala: investito in pieno, il giovane, insieme ad altri marinai presenti, sarebbe stato scagliato violentemente contro una paratia. Il marinaio sarebbe morto subito dopo l'impatto, mentre i compagni sono rimasti feriti in maniera non grave.



Le indagini sono state svolte dagli uomini della Capitaneria di porto agli ordini del capitano di Fregata Gianluca Oliveti, immediatamente saliti a bordo non appena la nave, non senza difficoltà dato il mare agitato, ha attraccato al molo del porto di Porto Torres.