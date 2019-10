Sassari, domani i tecnici di Abbanoa collegheranno le nuove reti idriche in via Quasimodo

Il piano di efficientamento delle reti idriche in corso è finalizzato, oltre che a una drastica riduzione delle perdite, all’ammodernamento delle reti tenendo conto delle problematiche riscontrate negli ultimi anni. Riguarda principalmente la realizzazione di nuove condotte nei tratti dove sono stati registrati frequenti disservizi all’utenza e notevoli perdite di risorsa. Le vecchie tubature erano state realizzate decenni fa con materiali inadatti e ormai del tutto deteriorati. Abbanoa sta rifacendo integralmente anche gli allacci alle utenze servite che potranno contare, in questo modo, su un servizio più efficiente e pressioni adeguate.









Entrano in funzione le nuove reti idriche anche in via Quasimodo a Sassari. Domani, mercoledì 9 ottobre 2019, i tecnici di Abbanoa procederanno al collegamento delle condotte appena realizzate. E’ uno dei numerosi cantieri di efficientamento e ingegnerizzazione che il Gestore sta portando avanti in città. Soltanto nel quartiere di Sacro Cuore, con un investimento di 170 mila euro, sono ormai in fase avanzata i lavori di sostituzione integrale di un chilometro di condotte che hanno riguardato anche piazza Sacro Cuore e le vie Tintoretto, Leonardo Da Vinci, Pavese ed Escrivà de Balaguer.Le nuove reti idriche sono realizzate tutte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta: prendono il posto delle vecchie tubature occluse e arrugginite tanto da pregiudicare il servizio sia in termini di pressione sia in termini di qualità dell’acqua a causa dei sedimenti rilasciati da tubi in acciaio e ferro. Le operazioni di scollegamento e collegamento che saranno eseguite domani comporteranno interruzioni dell’erogazione idrica tra le 8.30 e le 16.30 nelle vie Quasimodo, Sicilia e Pulli.