La sicurezza aerea 18anni dopo la strage di Linate: premio a una laureata dell'Università di Sassari

"Questo riconoscimento non me lo aspettavo. Mi ha riempito di orgoglio e mi ha ripagato delle fatiche di quel periodo", ha commentato Maria Sanna. La consegna del premio a lei e all'altro vincitore (Luca Bertoni del Politecnico di Milano) avverrà prossimamente a Milano.













Maria Sanna, laureata in Giurisprudenza all'Università di Sassari, ha vinto una borsa di studio che il Comune di Milano ha dedicato alla memoria delle vittime della strage di Linate, avvenuta l'8 ottobre 2001. "Le inchieste aeronautiche" è il titolo del lavoro che la giovane dottoressa di Posada, nata a Nuoro 31 anni fa, ha discusso l'8 luglio 2017 nell'Ateneo sassarese. Con il supporto del relatore Michele Comenale Pinto, Maria Sanna ha esaminato le modalità con le quali vengono svolte le inchieste nel settore aeronautico allo scopo di ricostruire le catene di errori che portano agli incidenti, in un'ottica di "safety", definita come sicurezza contro i rischi intrinseci.Il fatto che in concomitanza con le indagini sulla "safety" si svolgano le inchieste giudiziarie, può condurre gli operatori coinvolti a tenere un atteggiamento reticente, che non aiuta sicuramente a prevenire futuri errori. Rovesciare questa visione è l'intento della "Just culture", un concetto anglosassone fondato su un approccio positivo e non sulla cultura della colpa. Un argomento complesso che secondo la giuria del premio milanese, Maria Sanna ha affrontato in modo lodevole. "Il Candidato ha svolto una tesi incentrata sulle inchieste tecniche degli incidenti aeronautici – motiva la giuria - Il lavoro svolto è senz’altro di ottima qualità, pertinente al bando poiché si focalizza sia sulla sicurezza (indicando lodevolmente il principio della safety legato alla just culture) che sulla prevenzione. Di particolare pregio il richiamo attuale agli accordi stipulati tra ANSV e le Procure per la risoluzione dei rapporti tra inchiesta tecnica e inchiesta giudiziaria”.