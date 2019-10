Sassari-Olbia, proseguono i lavori sul lotto 6 nei territori comunali di Monti e Berchidda

Proseguono i lavori sul lotto 6 della strada statale 729 “Sassari-Olbia” dove, questa mattina, è stato aperto un tratto di 3 km della carreggiata in direzione Sassari, ricadente nei territori comunali di Monti e Berchidda, in provincia di Sassari.Nel tratto, di nuova realizzazione, è stato deviato il traffico a doppio senso di circolazione per permettere di proseguire i lavori sulla carreggiata opposta, che costituisce la vecchia statale 597.Da oggi viene anche definitivamente chiuso al traffico l’innesto sulla statale da via Giuncos Marinos, a Monti.La conclusione del lotto 6 è prevista entro l’estate del 2020 e collegherà il lotto 5, attualmente in corso di realizzazione, al lotto 7 già aperto al traffico a quattro corsie.Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.