Salvatore Mannuzzu: la vita, le opere. Incontro alla Fondazione di Sardegna a Sassari

Per la rassegna "I pomeriggi della Fondazione", La vita e le opere di Salvatore Mannuzzu (scomparso lo scorso 10 dicembre), magistrato e scrittore, verranno ricordate a Sassari venerdì 18 ottobre alle 18 nella sede di via Carlo Alberto, 7 della Fondazione di Sardegna.

Col presidente della Fondazione Antonello Cabras, interverranno i giornalisti e critici letterari Goffredo Fofi, Federica Graziani, Stefano Salis e il sacerdote don Franco Manunta. Il regista Sante Maurizi proporrà alcuni brani scelti.

In apertura brevi interviste del grande scrittore che è stato anche vicepresidente della Fondazione.



Sala Conferenze della Fondazione di Sardegna Via Carlo Alberto, 7



Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti