Tutti a bordo: i 5 modelli di minivan perfetti per la famiglia

Una famiglia sa bene che lo spazio conta, soprattutto quando ci si sposta in auto, dunque non deve stupire che i minivan e i SUV rappresentano, senza ombra di dubbio, i modelli perfetti per ospitare a bordo tutti i membri del nucleo familiare. Perché si parla in primis di una serie di esigenze che meritano di essere rispettate, e perché questi veicoli si dimostrano anche versatili, dato che si adattano a qualsiasi situazione possibile, dalle uscite domenicali fino ad arrivare ai lunghi viaggi.Oggi scopriremo insieme i 5 modelli di minivan perfetti per le famiglie, ma prima desideriamo fare una premessa. Durante la selezione abbiamo scelto i modelli più performanti sul mercato e che più di tutti hanno ricevuto gli apprezzamenti del pubblico, oltre che in base a varie fasce di prezzo. Proprio per quanto riguarda la questione prezzi d’acquisto va detto che oggi va valutata anche la possibilità di scegliere una delle tante occasioni del mercato di seconda mano. Su alcuni siti internet specializzati, infatti, si trovano diversi annunci di auto familiari usate con un ottimo rapporto qualità prezzo e adatte a chi ha un budget contenuto e vuole risparmiare.Vediamo le 5 auto selezionate:: la Peugeot Traveller rappresenta con tutta probabilità l’opzione più importante per le famiglie della Penisola. Il motivo è molto semplice da spiegare: è larga e davvero spaziosa, ma al tempo stesso si dimostra compatta ed elegante. La capienza del bagagliaio poi è enorme, e a livello di tecnologie non si fa mancare nulla.: uno dei minivan più apprezzati sul mercato odierno, che riesce a coniugare due aspetti come tradizione e modernità. Il suo design è infatti molto classico, ma sotto al cofano nasconde un motore elettrico di ultima generazione e una batteria da 40 kW . È vero, ha un costo sopra la media, ma rappresenta un gioiello meritevole di citazione.: imponente, esteticamente impeccabile e ovviamente molto spaziosa. È la Dacia Dokker, un altro modello perfetto per le famiglie a caccia di volume, senza per questo rinunciare alla bellezza del design e ovviamente anche al comfort.: in questa lista troviamo anche la Volkswagen Caddy, un van con un design molto classico, disponibile anche in versione 4x4. Perché preferirla rispetto ad altri modelli simili? Per via di un equipaggiamento di serie che vanta pochi rivali, su questa fascia di prezzo, tanto che è stata annunciata una collaborazione tra la casa di Wolfsburg e la Ford.: è giusto chiudere il nostro elenco delle auto perfette per la famiglia con un’auto dal DNA italiano, ovvero la Fiat Doblò, un modello che si dimostra spazioso e particolarmente pratico. Da sottolineare l’ampio abitacolo e la dotazione tecnologica, insieme ad un design tradizionale, ma sempre piacevole.