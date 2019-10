Policlinico Sassari,Pais: L’accordo salva i lavoratori e una struttura importante della sanità sarda

“ Al termine di una vertenza lunga e difficile, grazie alla collaborazione e al grande senso di responsabilità di tutte le parti, è arrivato l’ accordo – conclude Pais - che permette di guardare con fiducia al futuro del Policlinico. Ora gli utenti possono ricevere nuovamente prestazioni sanitarie certe e fare affidamento su una struttura pienamente operativa”.











“L’intesa raggiunta per il Policlinico di Sassari è un risultato importante per il futuro dei lavoratori e per i pazienti che possono ancora contare su una struttura importante per il territorio”.Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais è soddisfatto per l’accordo firmato ieri alla Regione che salva 112 posti di lavoro e che evita il fallimento di una struttura sanitaria fondamentale non solo per Sassari ma per tutto il Nord Sardegna.“La sensibilità che il Presidente della Regione Christian Solinas e gli assessori al lavoro Alessandra Zedda e alla Sanità Mario Nieddu hanno nei confronti dei grandi problemi dei singoli territori – sostiene il Presidente del Consiglio – è l’ulteriore dimostrazione che in questa legislatura l’impegno profuso per migliorare la qualità della vita di ogni singolo cittadino è massimo”.