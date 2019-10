Sabato a Sassari la X Rievocazione Storica Circuito di Platamona

Ritorna sabato 12 e domenica 13 ottobre a Sassari la manifestazione di interesse storico e collezionistico patrocinata dal Comune di Sassari “X Rievocazione Storica Circuito di Platamona”, riservata ad auto e moto d’epoca. L'iniziativa, turistico-culturale e non agonistica, vedrà 50 mezzi, tra moto e auto rigorosamente d‘epoca, spostarsi autonomamente, nel pieno rispetto del codice della strada e delle norme vigenti. La novità di questa edizione sarà un passaggio nella Romangia, nel Comune di Sorso, con successivo trasferimento a Platamona e con l’arrivo a Sennori, dove la manifestazione si concluderà. Si parte sabato 12 alle 16, con l’esposizione delle automobili e delle moto in via Cavour, sino alle 20. Domenica 13 ottobre si inizia alle 9, con la partenza del primo mezzo da via Cavour verso Osilo, frazioni santa Vittoria e san Lorenzo; a seguire tappa a Sorso, poi Platamona e infine, alle 11,30, arrivo a Sennori.