Dalla Regione incentivi alle imprese artigiane che nel 2013 hanno assunto un apprendista

Maggiori informazioni alla pagina: http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=399503&v=2&c=3&t=1





















Una preziosa boccata d’ossigeno è in arrivo a favore delle imprese artigiane che abbiano assunto, nell’anno 2013, un apprendista.Lo ha stabilito l’assessorato regionale del Turismo che ha pubblicato un apposito avviso con le modalità di presentazione delle domande e le condizioni necessarie per ottenere i benefici destinati alle imprese aventi sede legale e operativa in Sardegna e iscritte all’Albo. I contributi saranno concessi per ogni apprendista, assunto nell’anno 2013, che abbia completato il percorso di apprendistato previsto dal CCNL. Dovrà essere dimostrata la costanza del rapporto di lavoro per tutta la durata dell’apprendistato e l’effettiva conclusione del contratto in presenza di una media di almeno 104 ore lavorative mensili.Le domande di partecipazione potranno essere inviate dalle ore dalle ore 11 del 14 ottobre fino alle ore 13 del 22 novembre 2019 utilizzando esclusivamente l’apposito sistema informatico disponibile al seguente indirizzo: http://operatori.sardegnaturismo.it/it/content/lr12-del-13-agosto-2001Il richiedente, per accedere alla procedura, dovrà registrarsi come utente sul sistema, all’indirizzo: http://operatori.sardegnaturismo.it/it/content/lr12-del-13-agosto-2001.