Sassari. Il surfista scomparso nelle acque di Porto Ferro è stato ritrovato in buone condizioni

L'uomo sarebbe in buone condizioni ma, per sicurezza, è stato comunque trasportato presso l'ospedale SS Annunziata di Sassari pe accertamenti.





Grande allarme aveva suscitato questa mattina la scomparsa di un surfista nelle acque di Porto Ferro. L'allarme era stato dato da altri surfisti che avevano notato l'uomo in difficoltà per il mare particolarmente mosso. A un certo punto dell'uomo non vi era più traccia. Da lì l'allarme che ha scatenato le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco, Guardia costiera, sommozzatori e protezione civile che si sono prodigati nelle ricerche sia per mare che per terra. E sono state proprio queste ultime che hanno consentito il ritrovamento dell'uomo, Luca Pilloni, 52enne di Oristano, da parte di una squadra di Vigili del fuoco.