Manifesti del circo sui muri di alcune vie di Sassari: ma l'affissione è abusiva

La Polizia Locale del Comune di Sassari ha contestato ai titolari dello spettacolo viaggiante Circo di Francia l'affissione abusiva di manifesti che promuovono le date dello spettacolo lungo i muri di diverse strade del territorio comunale. È stata accertata la presenza di manifesti abusivi in via Milano, via Rizzeddu, via Sicilia, via Pinna e, inoltre, in alcune aree periferiche. Sono state irrogate sanzioni che ammontano a oltre duemila euro e, inoltre, i titolari dell'attività dovranno rimuovere a proprie spese i manifesti.