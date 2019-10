Sabato 12 e domenica 13 ottobre a Osilo torna Monumenti Aperti

Chiesa di Santa Croce→ Legata all’omonima confraternita, risale al XVII secolo ed è accessibile soltanto per l’occasione;Chiesa di Nostra Signora del Rosario→ È stata edificata nel XVII secolo ed è un esempio di architettura tardorinascimentale;

Sabato 12 e domenica 13 ottobre Monumenti Aperti, l'iniziativa di Imago Mundi, tornerà a Osilo.«Abbiamo il dovere di preservare e di far conoscere le risorse di cui il nostro borgo e il nostro territorio dispongono e siamo contenti che questa manifestazione ci dia l'occasione per coinvolgere a tal fine tanti concittadini, professionisti o semplici appassionati, diverse associazioni e la scuola. Nella comunità, infatti, esiste ancora uno spirito identitario forte, razionalmente proiettato verso l'esterno» spiega il Sindaco Giovanni Ligios.Domani dalle 16.00 alle 18.30 e dopodomani dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, con la direzione scientifica di Franco G. R. Campus, saranno visitabili gratuitamente i seguenti monumenti:Castello Malaspina→ Ha riaperto i battenti dopo un meticoloso restauro e interventi di vario tipo;Palazzotto Satta→ È il simbolo della Osilo postmedievale;Chiesa dell'Immacolata Concezione→ Presente secondo un documento già nel 1553, è stata dal 1727 al 1892 sede della Collegiata, un'amministrazione religiosa autonoma;Cappella della Medaglia Miracolosa→ È stata inaugurata nel 1949 ed è stata riscoperta dopo quasi cinquant'anni di chiusura;Chiesa di Santa Lucia→ È citata per la prima volta in un documento del 1609;Chiesa di Sant'Antonio da Padova→ Se ne ha notizia a partire dal 1688 ed è stata eretta come voto per la fine di una pestilenza;Chiesa di Santa Croce→ Legata all'omonima confraternita, risale al XVII secolo ed è accessibile soltanto per l'occasione;Chiesa di Nostra Signora del Rosario→ È stata edificata nel XVII secolo ed è un esempio di architettura tardorinascimentale;Chiesa di San Lorenzo→ Se ne attesta l'esistenza dal 1688, ma probabilmente è di origine molto più antica;Mulini di San Lorenzo→ Sono stati di fondamentale importanza tra il XIII e il XIV secolo, rendendo l'omonima valle il cuore pulsante del sistema economico della Signoria dei Malaspina.Chiesa di Nostra Signora di Bonaria→ È stata costruita a circa 800 metri di altitudine nel XVII secolo, divenendo presto punto di riferimento per i naviganti in quanto visibile dal mare;Chiesa di Santa Vittoria de Sa Rocca→ È stata centro nevralgico del villaggio circostante, sorto nel XVIII secolo, e deve la sua fama alla collocazione nella roccia;Faranno da cornice diversi eventi, che spazieranno dalle mostre agli spettacoli fino alle rievocazioni medievali, con il coinvolgimento di artisti e di associazioni locali e non solo.Domani inoltre, alle ore 10.30 nell'Ex Monte Granatico, si terrà il convegno "Il Castello Malaspina di Osilo: la storia, il presente e il futuro", che si propone di fare il punto sulla situazione per guardare avanti attraverso un affascinante viaggio nel tempo.«La speranza è che si riesca a suscitare l'interesse di chiunque venga a trovarci e che gli studenti impegnati come guide turistiche capiscano che è necessario tutelare il nostro patrimonio per trasmetterlo alle generazioni successive» conclude l'Assessora alla Cultura Simona Pisano.