La Torres passa all'inglese sul campo del Portici

RISULTATI

Ostiamare – Ladispoli 1-0

Muravera – Latina 2-0

Tor Sapienza – Nuova Florida 1-1

Portici-Torres 0-2 giocata sabato

Budoni – Turris 2-2

Cassino – Trastevere 1-3

Anagni – Arzachena 2-2

Lanusei – Vis Artena 0-1

Sassari Latte Dolce-Aprilia 3-1



CLASSIFICA SERIDE D GIRONE G

Sassari calcio Latte Dolce 18 Turris Calcio 17

Ostia Mare Lido Calcio 14 Aprilia Racing Club 13

Trastevere, Torres e Cassino 12

Latina Calcio e Vis Artena 9

Muravera e Pro Calcio Tor Sapienza 8

Portici, Nuova Florida, Lanusei e Budoni 7

Arzachena 6 Anagni 5

Ladispoli 3

Ostiamare – Ladispoli 1-0Muravera – Latina 2-0Tor Sapienza – Nuova Florida 1-1Portici-Torres 0-2 giocata sabatoBudoni – Turris 2-2Cassino – Trastevere 1-3Anagni – Arzachena 2-2Lanusei – Vis Artena 0-1

Tre punti che valgono oro per la Torres che guarda sempre di più le posizioni che contano. Parte veementemente il Portici: palo e traversa presa su rigore, ma non è uno sport dove si vince "ai punti". E così a prevalere è la Torres che segna con Masala al 22° in contropiede. Secondo gol nella ripresa al 57° con Cruz entrato in sostituzione dell'infortunato Sartor al 47°. La partita diventa nervosa con il Portici che si catapulta tutto in avanti alla ricerca del gol. Niente da fare e la Torres torna a Sassari con una vittoria importantissima per la classifica.