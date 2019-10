Nicola Virdis a Sassari per il Quizzone di “Giochiamocela Insieme per la raccolta differenziata”

Mercoledì 16 ottobre, a partire dalle 11, nel cuore della città, si chiude "Giochiamocela! Insieme per la raccolta differenziata", la campagna di comunicazione non convenzionale, promossa da Ambiente Italia e Comune di Sassari. La tappa conclusiva del gioco a premi che mette alla prova le conoscenze sulle regole per una corretta raccolta differenziata sarà animata da un ospite d'eccezione: il nerd inventato da Nicola Virdis e diventato popolare grazie alle trasmissioni "Italia's Got Talent" e Colorado. Il silenzioso e ironico personaggio accompagnerà la squadra di "Giochiamocela!" nel quizzone itinerante che toccherà alcune vie e piazze del centro storico (piazza Azuni, via Luzzati, i portici e piazza d'Italia, via Brigata Sassari ed emiciclo), interagendo con tutti i passanti che parteciperanno al quiz.



La campagna "Giochiamocela! Insieme per la raccolta differenziata" è stata ideata e realizzata da Tamalacà Srl con l'obiettivo di invitare gli abitanti di Sassari a mettersi in gioco e fare squadra per migliorare la raccolta differenziata in città. Nei 12 mesi trascorsi dal suo lancio gli strumenti e gli eventi realizzati nell'ambito della campagna hanno coinvolto migliaia di persone di tutte le età, costruendo occasioni di scambio e confronto. Le attività della campagna sono state realizzate in collaborazione con diversi partner: il gruppo Ecovolontari, la Fondazione Dinamo, l'ATP-Azienda Trasporti Pubblici e il cinema Cityplex Moderno.