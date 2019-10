Catalogna. La Consulta di Alghero condanna le pene inflitte ai responsabili politici catalani

Pubblichiamo la nota della Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l'Alguer di solidarietà ai responsabili catalani condannati dal governo spagnolo



COMUNICAT ESTAMPA



En mèrit a la sentència de condemna comunicada ahir, 14 d'octubre, del Tribunal Suprem espanyol, la Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer dóna lo sou suport als responsables catalans que han defensat lo dret a l'autodeterminació, amb manifestacions pacífiques i la votació final amb el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. La condemna entre 9 i 13 anys és un atac a la democracia i en l'Europa actual no se pot estar en silenci en casos com aqueixos. La Consulta desitja que altres associacions alguereses, socialment empenyades, puguin estar al costat del pòpul català en aqueix moment difícil.



In merito alla sentenza di condanna, comunicata ieri, 14 ottobre, dal Tribunale Supremo spagnolo, la Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer da il suo supporto ai responsabili catalani che hanno difeso il diritto all'autodeterminazione, con manifestazioni pacifiche e la votazione finale con il referendum del 1 ottobre 2017. La condanna tra i 9 e i 13 anni è un attacco alla democrazia e nell'Europa attuale non si può stare in silenzio in casi come questi. La Consulta auspica che altre associazioni algheresi, socialmente impegnate, possano stare vicino al popolo catalano in questo momento difficile.