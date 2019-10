Il Presidente del Consiglio regionale Pais a Sassari all’inaugurazione dei nuovi autobus dell’ARST

“Con questi nuovi autobus – ha detto il Presidente Pais a margine dell’incontro – l’ARST raggiunge due importanti obiettivi: l’abbassamento dell’età media dei vettori e il miglioramento degli standard qualitativi con notevoli benefici per gli utenti e per l’efficienza del servizio”.











“Il trasporto pubblico, offerto a condizioni accessibili a tutti, deve essere considerato come uno strumento per neutralizzare le disparità sociali e per dare uguali opportunità di lavoro e di istruzione ai cittadini meno abbienti, che non sempre possono sostenere il costo della mobilità privata”.Lo ha sostenuto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che, questa mattina ha partecipato a Sassari alla cerimonia di presentazione dei 41 nuovi autobus dell’ARST che saranno utilizzati nel trasporto dei passeggeri a corto e a medio raggio.Gli autobus, dotati di tutti i confort, garantiscono affidabilità, sicurezza e facilità di accesso anche per i viaggiatori con disabilità.