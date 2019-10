Il Mercato forex e le sue meraviglie

Quando si comincia si ha sempre il dubbio sul come farlo, a chi dare retta, a chi non dare fiducia per evitare soltanto di ritrovarsi fregati. Legittimo e comprensibile, ma non c’è alcun modo di capire qual è la realtà che per voi se non con la pratica diretta.Quel che dovete fare è, che sia regolarizzato presso la Consob e che vi assicuri sostegno e protezione per quel che riguarda i vostri investimenti.Prendiamo il Forex Trading, da un po’ di tempo è un trend, tutti vogliono investire attraverso questo mercato e sembra che in molti riescano anche a guadagnarci dei bei soldi. Solo chequando si è a digiuno di trading può non essere semplice e immediato.Per questo guida al forex trading , specialmente per chi vuole incominciare e non ha proprio la voglia e la pazienza di leggersi qualche mattone!Il momento di investire il nostro gruzzoletto è arrivato, siamo pronti ad affidarci alle mani dei migliori broker in circolazione, ma non abbiamo la più pallida idea di quale mercato scegliere per farlo. Anzi, in realtà non abbiamo nemmeno la più pallida idea di cosa sia un mercato.Non c’è problema, ora faremo un po’ di chiarezza a riguardo.Sono diversi i mercati a nostra disposizione, tutti importanti in modi diversi, ora ci concentreremo sul mercato delCome funziona il mercato Forex? Non è un concetto che si assimila immediatamente, come il classico 2+2, ma con un po’ di buona volontà capiremo facilmente le basi del mercato Forex.Dobbiamo sapere che il mercato delle valutea livello mondiale. Questo non vuol dire però che noi non possiamo investirci e guadagnare attraverso esso.Quel che bisogna sapere è che noi non possiamo mai acquistare solamente una valuta, ma dobbiamo sempre acquistarne un’altra contemporaneamente.Es. noi vogliamo comprare o vendere dollari, questo non è possibile, dobbiamo vendere dollari e un’altra valuta allo stesso tempo, come l’euro. Infatti una cosa che noterete sin da subito è che nel Forex le voci riguardanti il suo mercato vengono espresse sempre in coppia di valute.Il trading forex non è impossibile da fare, anzi, ma non è neppure una passeggiata. Se proveranno a convincerci che in poco tempo guadagnerete milioni rischiando pochissimo, sappiate che stanno provando a fregarvi, non c’è alcun dubbio su questo.Il profitto da fare c’è e pure tanto, ma soltantoQuesto genere di difficoltà di solito crea delle voci sbagliate, siccome molti falliscono e non capiscono dove hanno sbagliato, arrivando a dire che tutto è finto o falso. Niente di più sbagliato.Di truffe nella storia del Forex le troverete, così come le troverete in qualsiasi altro mercato, ma non hanno mai niente a che fare col mercato stesso, sempre con le realtà che gli ruotano attorno. Non abbiate mai dubbi su questo:Se non volete rischiare, tutto ciò che dovrete fare è affidare sempre il vostro portafoglio a broker sicuri.Capito questo, siamo pronti per cominciare a fare trading Forex? La risposta è dipende.Come capirete soltanto toccando con mano questa realtà, buona parte del vostro successo deriva direttamente da voi, dall’impegno e della dedizione che metterete verso questa attività. Soltanto voi potete essere i veri artefici del vostro guadagno.Se vi sentite pronti, allorache possono operare sul Forex e cominciate a investire, il futuro aspetta soltanto voi!