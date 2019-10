Arriva a Sassari il terzo laboratorio di educazione alimentare per bambini

Il link al sito con le iniziative: Carrefour.it/crescerebene

















L’educazione alimentare riveste un ruolo sempre più importante nella formazione delle nuove generazioni, particolarmente alla luce dei dati OMS secondo cui in Italia fra 10 anni ci saranno oltre 13 milioni di bambini e ragazzi obesi. Proprio per questo, sabato 19 ottobre, alle ore 11.00 nell’Ipermercato Carrefour di Via Caniga a Sassari prenderà vita il laboratorio di educazione alimentare di Carrefour Italia per bambini dai 6 agli 11 anni sul tema “La Prima Colazione”.Grazie alla partecipazione dei Superheroes, collaboratori di Carrefour Italia formati ad hoc, i bambini saranno coinvolti attivamente durante tutto il laboratorio, suddiviso in tre parti:Parte 1: Si spiega l’importanza della prima colazione e si dividono i bambini in gruppi per discutere possibili soluzioni nei casi in cui non si riesca a fare colazione.Parte 2: Ogni bambino compone la sua colazione abituale e poi compone quella equilibrata.Parte 3: I bambini si confrontano sulla colazione equilibrata che hanno composto.Questo progetto rientra nel programma di Act for Food Kids, che si pone come obiettivo di insegnare ai bambini, attraverso una comunicazione semplice ed un linguaggio ludico, come riconoscere il cibo salutare e come fare scelte alimentari corrette.I 12 laboratori, che prenderanno vita fino a marzo in 80 punti vendita in 13 regioni d’Italia, sono realizzati con il supporto dell’Istituto Auxologico Italiano, e nascono dalla volontà di Carrefour Italia di aderire al movimento Saturdays for Future, lanciato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e da NeXt.I temi oggetto dei futuri incontri saranno: l’igiene a tavola (9 novembre), fare la spesa (23 novembre), porzioni ideali (14 dicembre), la merenda (11 gennaio), grassi e zuccheri (25 gennaio), cibo ed energia (8 febbraio), cibi integrali (22 febbraio), classificazione degli alimenti (7 marzo) e piramide alimentare (21 marzo).