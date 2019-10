Sassari. In tre nell'auto con "modiche quantità" di stupefacenti: ritirata la patente al conducente

Nella giornata di ieri agenti della Polizia locale del Comune di Sassari hanno fermato nel centro storico un'auto con a bordo tre giovani; dal controllo è emerso che i tre detenevano modiche quantità di sostanza stupefacente.



È stata ritirata la patente al conducente, come previsto dall'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti, secondo cui «chiunque, per farne uso personale, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto alla misura della sospensione della patente di guida per un periodo fino a tre anni».