Porto Torres . Comune, Admo e Croce Rossa promuovono la donazione del midollo osseo fra i giovani

Sono intervenuti l’Assessora alle Politiche Sociali, Rosella Nuvoli, il delegato regionale dell’Admo Gianfranco Tintis, la dottoressa Gloria Mureddu, il medico Paolo Granieri e la referente della Croce Rossa, Giusy Pisoni. Questi ultimi hanno fornito supporto durante le fasi di tipizzazione con i kit salivari: sono stati circa venti gli studenti che hanno effettuato il test, richiedendo l’inserimento negli elenchi. «Fino al 1982 otto bambini su dieci morivano di leucemia, mentre oggi il dato statistico è nettamente migliorato grazie alle terapie – ha ricordato Tintis – ma c’è ancora tanto da fare per salvare più vite possibili. Donare il midollo osseo non è un rischio. Non si tratta di un trapianto ma semplicemente di una donazione di piastrine e non viene coinvolto assolutamente il midollo spinale, come spesso viene percepito erroneamente dalle famiglie. Le cellule donate si riformano dopo quindici giorni e già il giorno dopo si può ricominciare a fare, ad esempio, pratica sportiva». In paesi esteri come la Germania i donatori sono 6,5 milioni. L’Italia è ferma a 330mila. Per iscriversi al registro bisogna aver compiuto i diciotto anni di età ed averne massimo trentacinque. «Ci sono delle paure spesso immotivate come quella dell’ago, che vanno superate, o paure che si creano sulla base di informazioni sbagliate che circolano tra le famiglie. Su questo aspetto bisogna lavorare ancora molto – aggiunge l’Assessora alle Politiche sociali, Rosella Nuvoli – e l’incontro che abbiamo organizzato aveva proprio l’obiettivo di informare i ragazzi e sensibilizzarli. Nella nostra città ci sono esempi della bontà della donazione: un bambino di due anni e mezzo è riuscito a trovare un donatore compatibile e non effettua più trasfusioni. La sua vita è cambiata e con un gesto che ci costa veramente poco si possono salvare le vite di tante altre persone. Grazie di cuore a tutti gli studenti, in gran parte ragazze, che hanno effettuato la tipizzazione con i kit salivari messi a disposizione in questa occasione. Ricordo che è comunque possibile svolgerla anche a Sassari, nel Centro trasfusionale, con un piccolo prelievo di sangue. L’auspicio è che al più presto anche nel capoluogo possa essere effettuata la tipizzazione con i kit salivari, per incentivare la donazione presso coloro che provano ancora delle paure verso l’ago». In sala erano presenti gli studenti del Liceo Scientifico, Linguistico e Sportivo, dello Smat e Ttl, del Liceo Scientifico di Castelsardo.











Sfatare i luoghi comuni o paure immotivate sulla donazione del midollo osseo e incentivare i giovani ad iscriversi agli elenchi dei possibili donatori. Era l’obiettivo dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi nella sala Canu, alla presenza delle classi quinte dell’Istituto d’istruzione superiore “Mario Paglietti”. La conferenza è stata voluta dall’Amministrazione comunale e dall’Admo, in collaborazione con la sezione locale della Croce Rossa, ed inserita nel programma “Comunità educante” del settore Politiche Sociali.