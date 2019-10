Estate 2019. La provincia di Sassari al top tra le mete più gettonate nelle isole del Mediterraneo

HomeAway, l’esperto globale di case vacanza,ha presenta l’andamento delle maggiori destinazioni turistiche italiane ed estere che hanno registrato la più alta affluenza nell’estate 2019, sia da parte di viaggiatori stranieri, che italiani. Il dato che colpisce più di tutti è quello relativo alla Sardegna, e in particolare la provincia di Sassari, che si posiziona al terzo posto tra le isole del Mediterraneo più visitate dopo le Isole Baleari e la Corsica.

La conferma del successo della provincia di Sassari come destinazione preferita dai viaggiatori di HomeAway arriva anche dal potenziale di guadagno lordo per i proprietari di seconde case in questa zona pari a € 4.963*

Inoltre, sono proprio gli italiani stessi, che prenotano tramite la piattaforma, i primi a scegliere la Sardegna (e la provincia di Sassari in particolare) come meta estiva di riferimento, con una tariffa media a notte di € 133.

E ancora, la provincia sarda è al primo posto nella top 3 delle destinazioni italiane più visitate dai turisti francesi di HomeAway d’estate, al terzo posto per i viaggiatori britannici, al secondo posto per i turisti tedeschi e al secondo posto per i portoghesi che visitano il nostro paese prenotando una alloggio tramite la piattaforma.

Un successo insomma, a livello europeo, che rende la provincia di Sassari una delle mete estive più ambite.



* Metodologia di analisi di HomeAway®:

Stima basata su dati interni, HomeAway® per un periodo di tempo circoscritto:

- Periodo: 1 Settembre 2018 - 1 Settembre 2019

- Occupazione media del 75% delle case vacanza ad uso turistico con un minimo di 2 camere da letto