A Sassari "ricompaiono" le strisce pedonali

Sono stati consegnati oggi i cantieri all'impresa incaricata di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale in città. Gli interventi miglioreranno la viabilità e la sicurezza stradale, in quanto riguarderanno il rifacimento delle strisce pedonali a oggi non più esistenti o consunte. Gli attraversamenti saranno rifatti con materiali specifici, più costosi ma molto più duraturi e sicuri.



Il lavoro consisterà nel rifacimento delle strisce pedonali nei luoghi di maggior concentrazione, con particolare attenzione alle zone in prossimità di scuole, degli ospedali, di luoghi di culto e di grande afflusso. Nel programmare i cantieri si è tenuto conto degli interventi già eseguiti da Open Fiber e di quelli che dovranno essere ancora compiuti relativamente alla rete dei sottoservizi della fibra ottica.



L’affidamento è avvenuto con contratto applicato in accordo quadro, lo strumento più celere.