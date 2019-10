Al Canopoleno di Sassari la consegna delle certificazioni Cambridge Assessment

Chi non conosce le lingue straniere non sa niente della propria, diceva Goethe. Ecco il motivo per il quale i percorsi che contribuiscono ad arricchire le competenze linguistiche assumono una valenza formativa di assoluta rilevanza per la crescita dei giovani. Un percorso che ha portato nell’aula magna del Convitto Nazionale Canopoleno, alla cerimonia per la consegna degli attestati agli allievi per il conseguimento delle certificazioni della Cambridge Assessment, alla presenza del Rettore Stefano Manca e Paul Rogerson, direttore di “The English Centre”, centro autorizzato per la gestione degli esami Cambridge per il nord Sardegna.Il Convitto Nazionale Canopoleno si appresta a collaborare proficuamente e per il quinto anno consecutivo con un centro di eccellenza in città per l’apprendimento della lingua inglese, The English Centre di Sassari, appunto, grazie alla disponibilità di Paul Rogerson. La collaborazione tra The English Centre ed il Canopoleno, ha permesso nel corso degli anni la formazione del personale docente in vista della preparazione degli studenti alle certificazioni PET, FCE e C1 Advanced della Cambridge Assessment, riconosciute in tutto il mondo. Gli eccellenti risultati ottenuti dagli studenti dell’istituto sassarese, hanno permesso alla scuola di ottenere il riconoscimento come centro di preparazione agli esami Cambridge.