Ripartono i corsi di piscina e palestra alle piscine Canopoleno di Sassari. Per quanto riguarda la piscina sono attivi i corsi di nuoto, pallanuoto,sincronizzato, acquafitnes e apnea. In palestra sono attivi i corsi di calisthenics, sala attrezzi e posturale. Per maggiorni informazioni si può visitare il sito www.sporteracademy.com o chiamare al numero 079/298933 o visitare la pagina Facebook Piscine Canopoleno