Sardegna. Comune di Sassari: pubblicata la graduatoria delle Borse di studio nazionali

La Regione Sardegna ha approvato la graduatoria unica regionale degli studenti beneficiari della borsa di studio nazionale. Gli elenchi degli studenti beneficiari, degli studenti ammissibili ma non beneficiari e degli esclusi dal contributo sono consultabili sul sito www.comune.sassari.it o negli uffici del settore Cultura, Politiche educative, giovanili e sportive in via Venezia 2, dove potranno essere richiesti chiarimenti il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 17.La graduatoria, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, è stata stilata con le iniziali degli studenti beneficiari (cognome e nome) e parte del codice fiscale. Il pagamento della borsa di studio nazionale avverrà con la modalità del bonifico domiciliato.Sia gli uffici comunali che gli uffici regionali non possiedono ulteriori informazioni in merito alla riscossione della borsa di studio. L'unico canale informativo ufficiale è il sito del MIUR all'indirizzo http://iostudio.pubblica.istruzione.it