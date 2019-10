Piantati a Sassari quaranta nuovi alberi e arbusti nel parco di via Venezia

Quaranta piante, tra arbusti e alberi, tutte rigorosamente tipiche della macchia mediterranea, sono state messe a dimora nei giorni scorsi nel parco di via Venezia. L'iniziativa si è tenuta all'interno del calendario di eventi ideato dal Comune di Sassari a ottobre per sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali e dei cambiamenti climatici. Venerdì, dopo la conferenza “Aree verdi naturali e aree verdi cittadine: un bene da tutelare”, curata dai Rotaract Club Sassari, Sassari Nord e Sassari Silki Uniss, in collaborazione con l’agenzia Forestas e con il patrocinato dal Comune di Sassari, gli organizzatori e l'assessora all'Ambiente e Verde pubblico Antonella Lugliè si sono spostati nel parco di via Venezia dove si è conclusa la piantumazione, iniziata nei giorni precedenti, con la messa a dimora di un ulivo. L'iniziativa vuole sottolineare anche il ruolo funzionale svolto dal verde sulla qualità della vita della collettività.