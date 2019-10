Sul sito del Comune di Sassari la graduatoria per la sterilizzazione delle cagnette

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata la graduatoria relativa al bando per richiedere un contributo per la sterilizzazione delle cagnette di proprietà. È possibile presentare ricorso entro 10 giorni, compilando il modulo inserito nella pagina web. L'aiuto economico, cofinanziato dalla Regione Sardegna, potrà essere fino a 180 euro. I proprietari potranno scegliere il veterinario di fiducia per l'intervento. La sterilizzazione delle cagnette, insieme alla micorchippatura, è tra i pilastri fondamentali per la lotta al randagismo.