Sennori e motori binomio vincente

Riconosciuta l’importanza della manifestazione, l’amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo il passaggio delle auto e moto d’epoca, e ha concesso il patrocinio del Comune alla “10° Rievocazione Storica Circuito di Platamona”.





Il club “Auto e moto d’epoca di Sassari” ha consegnato una targa di ringraziamento al Consiglio comunale di Sennori come segno di riconoscenza per l’accoglienza dimostrata dalla comunità sennorese alla manifestazione “10° Rievocazione Storica Circuito di Platamona” che si è svolta il 12 e 13 ottobre attraversando le strade di Sassari, Sorso, e della litorale di Platamona per concludersi proprio a Sennori, con le prove di precisione e l’esposizione dei mezzi.La targa è stata consegnata nelle mani del sindaco, Nicola Sassu, direttamente dal presidente del club, Sebastiano Pisanu, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale.