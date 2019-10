ITL Sassari. Sta per scadere il bando per il conferimento Stella al Merito del Lavoro, anno 2020

L’Ispettorato Territoriale del lavoro di Sassari ricorda che il 31 ottobre 2019 scadono le domande di partecipazione al bando per il conferimento, nella giornata del 1° maggio 2020, della decorazione della STELLA AL MERITO DEL LAVORO; il bando è in pubblicazione presso la propria sede in via Lelio Basso n. 16.Il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito:https:// www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/ITL-Cagliari-Oristano-Stella-al-Merito-del-Lavoro-%E2%80%93-anno-2020.aspx Informazioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Cagliari–Oristano via Pirastu n. 2 09125 Cagliari Tel. 070/6059108 – 070/6059170 – 070/6059359 e-mail: ITL.Cagliari-Oristano@ispettorato.gov.it posta certificata: itl.cagliari-oristano@pec.ispettorato.gov.it