Tappe a Sassari e Cagliari per Francesco Renga con il suo #LaltraMetàTour 2019

L'uscita a sorpresa di un nuovo singolo e un tour che va alla grande e che, sotto Natale, farà doppia tappa in Sardegna – 22 dicembre a Sassari e 23 dicembre a Cagliari - per la gioia delle centinaia e centinaia di fan alle prese con una vera e propria caccia al biglietto. Francesco Renga pubblica a sorpresa “NORMALE” feat. Ermal Meta, nuovo brano inedito che a partire da venerdì 25 ottobre sarà in radio, sulle piattaforme digitali, inserito nella nuova versione digitale dell’album “L’altra metà” e già disponibile in pre-save e pre-order al link https://SMI.lnk.to/normale_



In “Normale” la voce di Francesco Renga si fonde con quella di Ermal Meta in un inno dedicato alla capacità di rendere speciali anche le cose più semplici della vita di tutti i giorni. «Questa estate sono andato a trovare un amico, un artista, nello studio nel quale avevamo scritto alcune delle più belle e fortunate canzoni del mio repertorio - racconta Renga -. Per Ermal la vita professionale e artistica negli ultimi anni è stata stravolta da un meritato successo. Di questo si stava parlando, di quanto i nostri percorsi, di vita e artistici, si somigliassero tanto. Entrambi figli di una lunga gavetta, a guadagnarci giorno per giorno ogni briciola di quanto la vita ci stava offrendo, con passione, sudore e sacrifici. A un certo punto Ermal mi fa ascoltare una canzone che parla di quella normalità di cui tutti e due ci sentiamo parte, normalità che ci rende fieri e consapevoli della fortuna che abbiamo. Normalità che entrambi proteggiamo e cerchiamo di non perdere mai. Normalità che oggi sembra quasi un difetto, in un mondo in cui tutti sognano di essere qualcosa di più, senza accorgersi probabilmente che la felicità il più delle volte ce l’abbiamo a portata di mano. Ci abbiamo lavorato insieme un po’, quasi per scherzo. Poi quella normalità abbiamo deciso di cantarla».



Dopo lo straordinario esordio con doppia data al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Francesco Renga prosegue il viaggio nei teatri di tutta Italia con “L’altra metà Tour”, percorso di oltre 50 date prodotto e organizzato da Friends & Partner in cui l'artista presenta al pubblico il suo ultimo disco di inediti e i suoi più grandi successi di repertorio. Percorso che, a dicembre, in piena atmosfera natalizia e grazie al ribadirsi della fortunata collaborazione fra Friends & Partners e Insula Events, lo porterà in Sardegna, Isola cui Francesco Renga è particolarmente legato.



Prezzi teatro comunale di Sassari: platea Cat. 1 69€; platea palchetto 60€; galleria 50€; galleria palchetto 40€; loggione 30€; palco loggione 30€. Prezzi padiglione E (al coperto) fiera di Cagliari: platea Cat. 1 69€; platea Cat. 2 60€; platea Cat 3 45€; platea Cat. 4 30 euro; diversamente abili 30€. Tagliandi online sul circuito TicketOne; disponibili presso Mediaworld e Messaggerie Sarde a Sassari, Box Office a Cagliari.



Accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso), Francesco durante il tour sorprende il suo pubblico con uno spettacolo coinvolgente, grandi emozioni e una scaletta tutta nuova e molto ricca, in cui trovano spazio le indimenticabili hit del suo repertorio e i brani estratti dal suo ultimo e ottavo disco di inediti.