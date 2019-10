Sassari "perde" le palme di piazza d'Italia

FOTONOTIZIA

Palme, ultimo atto. Il punteruolo rosso sembra aver vinto la sua battaglia e le palme di Piazza d'Italia vengono mestamente eliminate dopo essere state devastate dal nefasto coleottero. Le operazioni, come annunciato dal comune, sono svolte dall'agenzia Forestas sugli esemplari ormai non recuperabili e oggi è toccato a quelli di piazza d'Italia.



Saranno eliminate subito circa 30 piante, ma si tratta di un numero provvisorio, considerato che gli effetti dell'attività del punteruolo si manifestano in questo periodo. Il panorama cittadino verrà completamente cambiato in diversi punti. Bisognerà ora decidere se insistere con le storiche essenze od optare per nuovi e diversi tipi di albero in sostituzione delle "defunte".