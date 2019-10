Incendio nella notte in via Era a Sassari: tanta paura ma nessun danno alle persone

Nella tarda nottata di ieri i Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenuto per un incendio scoppiato in via Era, nel quartiere di Li Punti, a Sassari. Per ragioni ancora in corso di accertamento, le fiamme si sono svluppate nel seminterrato di un edificio di due piani distruggendo completamente due auto e una moto.

Per sicurezza sono state evacuate tutte le persone presenti nell'edificio ed il supermercato ubicato al piano strada è rimasto chiuso.



Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse dopo oltre cinque ore dall'intervento. Si dovrà ora valutare se l'incendio abbia in qualche modo compromesso la stabilità delle strutture dell'edificio.