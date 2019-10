Web Summit a Lisbona: dalla Sardegna ventuno imprese fra i big del Web

A Lisbona, oltre a uno spazio espositivo che sarà contraddistinto dai loghi della Regione e Sardegna Ricerche, le aziende avranno la possibilità di prendere parte ai confronti con le grandi realtà della scena high-tech mondiale, realizzare incontri B2B e partecipare a presentazioni (“pitch”) della propria attività all’interno di un’area dedicata.





Le 21 aziende high tech che partiranno dall’Isola:





www.togo360.it





Oltre 70 mila partecipanti da più di 160 Paesi da tutto il mondo, 2000 giornalisti attesi, 11 mila amministratori delegati e 1200 relatori delle più grandi compagnie di tecnologia del pianeta che si avvicenderanno da oltre 20 palchi. Dal 4 al 7 novembre Lisbona diventa la capitale mondiale della tecnologia e dell’innovazione. All’evento, che la rivista Forbes ha definito come la più importante conferenza planetaria in ambito tecnologico, parteciperanno anche 21 aziende dell’Isola, grazie all’impegno congiunto degli assessorati regionali dell’Industria e della Programmazione e la collaborazione di Sardegna Ricerche. La Sardegna sarà l’unica Regione in Italia a partecipare all’evento internazionale, portando a Lisbona ventuno startup innovative.“Quando abbiamo dato a Sardegna Ricerche l’incarico di aprire la manifestazione di interesse per dare la possibilità alle imprese di partecipare al Web Summit – dice l’assessore dell’Industria, Anita Pili – siamo rimasti positivamente sorpresi dal numero di domande ricevute. Un segnale di forte dinamismo da parte delle nostre startup, che ci ha spinto a impegnarci per aumentare i posti disponibili, inizialmente dodici. La partecipazione a eventi internazionali è fondamentale per rafforzare la rete di relazioni con i possibili investitori, per conoscere i potenziali clienti sul mercato e per confrontarsi con i grandi protagonisti a livello mondiale. Una grande opportunità non solo per le imprese, ma per tutta l’Isola”."È il segnale di una Sardegna che – sottolinea l'assessore della Programmazione, Giuseppe Fasolino –, grazie a strumenti innovativi, si propone sullo scenario internazionale, forte delle proprie tradizioni e della capacità di interpretarle in chiave moderna, per conquistare i mercati e creare nuove opportunità lavorative. La Giunta ha colto la vitalità del mondo imprenditoriale ed è partner dei sardi che con la forza delle idee, con il lavoro ostinato, con la tecnologia possono aiutare la Sardegna a superare il divario insulare per competere con altre regioni, nazionali ed europee".AGRENTA (Cagliari) azienda fondata nel 2019 sviluppa prodotti tecnologici e servizi innovativi in campo agroalimentare. Il prodotto di punta è SMARTfarming, una piattaforma cloud based per facilitare la negoziazione e la gestione di contratti di coltivazione tra le imprese.www.agrenta.comART BACKERS (Cagliari) startup fondata nel 2016 e che opera nel settore dell’arte e della cultura. Art Rights è la piattaforma sviluppata dall’azienda per la gestione, la certificazione delle opere d’arte e degli artisti. Grazie a un’innovativa metodologia di certificazione validata nel sistema blockchain consente la tracciabilità dell’opera, la verifica della sua autenticità e la gestione delle royalties per i diritti di utilizzo.www.artbackers.comATHLOS (Cagliari) software company nata nel 2007, specializzata in studio, progettazione e realizzazione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.www.athlos.bizBEAUTIFUL SRL (Cagliari) nata nel 2016 azienda che sviluppa soluzioni high tech per animali domestici. Il loro prodotto di punta, Beautiful Box, è un gioco che con l’ausilio di sensori, speaker e videocamera ha l’obiettivo di stimolare e intrattenere l’animale in compagnia del padrone o in sua assenza.www.bautifulbox.comCERTY (Cagliari) startup costituita nel 2018 e sviluppatrice della piattaforma Certy.me, che permette di acquistare usato online in modo sicuro.https://www.certy.meCLICKIO ITALIA (Cagliari) nata nel 2018 con l’obiettivo di sviluppare prodotti e servizi tecnologici per gli editori e servizi di marketing per le imprese.https://clickio.itFOOTURELAB (SASSARI) costituita nel 2018, utilizza alte soluzioni tecnologiche per offrire analisi e monitoraggio delle prestazioni, supporto per lo scouting e assistenza ai tecnici in ambito calcistico.www.footurelab.comGREENSHARE (CAGLIARI) nata nel 2013 come spin-off dell’Università di Cagliari, è specializzata in applicazioni Ict per la mobilità. Fra i suoi prodotti: Clacson, servizio di carpooling istantaneo, TeseoApp, applicazione per l’infomobilità, e SmarTicket, piattaforma per gestione e acquisto di biglietti digitali per il trasporto urbano ed extraurbano.http://greenshare.it/HEALTHY VIRTUOSO (CAGLIARI) fondata nel 2017, ha sviluppato l’app Virtuoso, per il supporto e lo stimolo dell’attività fisica, premiata come uno dei 32 progetti più innovativi di Italia al Premio Gaetano Marzotto.www.healthyvirtuoso.comHUMAN HUB (QUARTU S. ELENA), nata nel 2017 ha sviluppato una piattaforma che permette di incrociare domanda e offerta di professionisti del settore nell’ambito della comunicazione e del marketing.www.humanshub.comINNOVIÙ (QUARTU S. ELENA E SASSARI) software house fondata che dal 2013 sviluppa in Sardegna applicazioni web, portali, sistemi gestionali e di virtualizzazione e sistemi di accessibilità, con particolare riferimento alla disabilità visiva.www.innoviu.comJIKU (SASSARI) startup nata nel 2017 ha sviluppato una piattaforma per l’archiviazione dati e contenuti multimediali.http://jikupin.comJOULE 4.0 (CAGLIARI) dal 2016 ha sviluppato e fornisce un sistema per la gestione degli impianti domestici, con l’obiettivo di migliorare l’impatto ambientale e l’efficienza nei consumi.www.joule40.comLIFELY (CAGLIARI) progetto nato nel 2015 per la realizzazione di dispositivi in grado di comunicare socialmente fra loro attraverso internet.www.lifely.ccMED MOB (CAGLIARI) dal 2014 si occupa dello sviluppo e dell’implementazione di tecnologie innovative per la salute e il benessere.www.medmob.itMEDISPA (CAGLIARI) società nata nel 2008 e attiva nel settore delle soluzioni tecnologiche (web app, diagnostica, trattamenti, outosourcing e consulenze) nel campo della medicina del benessere.www.medispa.itNURJANA TECHNOLOGIES (ELMAS) dal 2012 progetta e offre servizi nell’ambito della sensoristica e dell’ingegneristica aerospaziale.www.nurjanatech.comPIXELS DESIGN (SELARGIUS) studio nato nel 2014 e improntato all’uso e sviluppo delle tecnologie basate sulla realtà virtuale.www.pixelsdesign.itPLAYCAR (CAGLIARI) nata nel 2013, startup che si occupa di soluzioni ICT per la mobilità (car sharing e bike sharing) e sviluppatrice della piattaforma Playmoove.www.playcar.netSARDINIA EXPERIENCE (OLBIA) fondata nel 2018 è ideatrice di NURAGICA (www.nuragica.info), nasce per l’impiego delle tecnologie in ambito della promozione culturale e turistica.www.sardiniaexperience.itTOGO360 (CAGLIARI) media agency nata nel 2017 offre alle aziende servizi e consulenza nei campi del marketing e della comunicazione impiegando, tra le altre, le tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata.