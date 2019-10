La Cavalcata Sarda di Sassari nelle figurine con Georanger - Missione Italia 2019

La sfilata della Cavalcata Sarda a Sassari insieme ad altre località della Sardegna diventano protagoniste di Georanger, l’album per bambini che rende la geografia una divertente avventura alla scoperta dell’Italia. Sette le località sarde trasformate in figurine o suggerite come eco-gite per mostrare ai più piccoli alcuni tra i luoghi più belli della regione: Chiesa di San Paolo a Olbia, la Valle della Luna a Santa Teresa di Gallura, le Miniere di Carbonia, la sfilata della Cavalcata Sarda a Sassari, l’Isola Foradada, il villaggio nuragico di Barumini e il Carnevale di Mamoiada.

Imparare la geografia d’Italia divertendosi e sviluppare uno spirito green ed ecosostenibile grazie a un’avventurosa scoperta della bellezza del nostro Paese: questi gli obiettivi dell’album di figurine “GeoRanger – Missione Italia 2019”, in edicola dal 21 settembre 2019, un innovativo ed esclusivo progetto che unisce educazione e divertimento realizzato De Agostini Publishing per promuovere la cultura geografica tra i più giovani, stimolando il loro spirito ecologico per la tutela del nostro territorio.





I bambini diventano protagonisti di un vero e proprio “ecoviaggio” di 64 pagine alla scoperta delle meraviglie delle 20 regioni italiane, con 5 speciali focus sulla flora e la fauna del nostro Paese, divisi per ambienti: Alpi, fiumi e laghi, boschi, macchia mediterranea, mari. A fare loro da speciali guide, a bordo del bus ecologico “Uno”, 20 “GeoRanger”, uno per regione, ciascuno con la propria personalità e caratteristiche. I bambini hanno modo di vivere vere e proprie “missioni green” e ricevere grazie alle eco-card contenute nella collezione, consigli utili per rispettare l’ambiente da poter condividere con i propri amici. Individuare comportamenti positivi, attuabili sin da giovanissimi, riflettere sui principali temi legati al clima e all’ambiente, come lo scioglimento dei ghiacciai, l’inquinamento, la fragilità degli habitat naturali, e poter diventare più consapevoli e coscienti del mondo in cui viviamo sono tra i principali obiettivi green del progetto.