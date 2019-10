Il sindaco di Sassari incontra una delegazione della scuola di via Ogliastra

L'Amministrazione è riuscita a recuperare 25mila euro dai fondi di bilancio, per poter avviare i lavori urgenti di impermeabilizzazione. Il Comune a oggi non dispone dei circa 260mila euro necessari per tutti gli interventi, ma ha già richiesto finanziamenti specifici regionali e nazionali. Il primo cittadino ha domandato dunque che la stessa delegazione indicasse le priorità, che sono state individuate nella impermeabilizzazione della palestra (che partirà in questi giorni), nella manutenzione o abbattimento degli alberi (uno dei quali è caduto ad aprile, fortunatamente durante le festività e quando la scuola era chiusa) e nel ripristino dei bagni fuori uso da tempo nella scuola dell'infanzia di via Manzoni.





La scuola di via Ogliastra rappresenta una priorità per l'Amministrazione comunale, che ha già accantierato i lavori per impermeabilizzare la palestra. È quanto ha detto oggi, 25 ottobre, il sindaco di Sassari, Gian Vittorio Campus, che ha ricevuto una delegazione di genitori e insegnanti dell'Istituto. All'incontro erano presenti anche l'assessore alle Manutenzioni e Lavori pubblici, Gianfranco Meazza e il responsabile tecnico del servizio Paolo Errichelli.