Golf di qualità domenica a Florinas con il “3° Memorial Alessandro e Gian Mario Virdis"

Verranno premiati il 1° lordo, il 1° e 2° netto delle due diverse categorie, primo senior e prima lady. Appuntamento domani mattina, domenica, alle ore 9:30 nel bellissimo campo di Florinas nel quale sono anche in corso i lavori per l’ampliamento in modo tale che in pochi mesi possa diventare un campo di golf a nove buche omologato dalla Federazione italiana golf. Il Memorial Virdis sarà anche l’occasione per i giocatori per prepararsi ai campionati sardi che si svolgeranno nei prossimi fine settimana. Alla fine della gara, in tarda mattinata, seguirà un ricco buffet.









Ritorna il golf di qualità questa domenica a Florinas. E ritorna con un appuntamento di prestigio; il “3° Memorial Alessandro e Gian Mario Virdis", torneo individuale stableford sul percorso Great P&P. Sará una gara molto combattuta visto che è dedicata a due atleti florinesi morti in giovanissima età. A dedicare questa gara è tutto il golf club Florinas con in prima persona il presidente Daniele Berardo che in questo modo vuole ringraziare i genitori dei due giovani: Filippo e Anna Virdis, entrambi appassionatissimi di golf. Al torneo parteciperà anche il fratello dei due, Salvatore, punta di diamante del Club golfistico. Per i vincitori sono previsti premi di grande qualità come borse da gara, carrelli e Ferri.