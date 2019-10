La Torres vince sul campo del forte Latina

Risolve tutto il gol di Simone Milani all'83°. La Torres rientra vittoriosa dal campo del Latina e ora con 16 punti vede sempre più vicini i posti che contano. Partita poco mossa per tutto il primo tempo con le squadre a fronteggiarsi a centrocampo. Partita più briosa nella parte finale della ripresa. Cardella per il Latina sfiora il gol al 75° mandando di poco a lato del palo. La svolta all'83° con Milani che sorprende Ciulla con un tiro dalla distanza. Arrembaggio del Latina nei minuti di recupero che però spreca la grande occasione per il pareggio con Del Duca. Fischio finale e Torres a 16 punti e sesto posto solitario in classifica.



Tabellini

Latina: Ciulla; Galasso, Del Duca, Cazè, Esposito , Begliuti, Gerevini , Sanseverino ; Cunzi, Fontana , Corsetti. Allenatore: Maurizi



Torres: Colombo; Bilea, Guarino, Congiu, Ruiu; Pisanu, Masala, Bianco ; Russu ; Milani, Sartor. A disposizione: Vagge, Lucarelli, Pintori, S.Pinna, Viale. Allenatore: Mariotti



Arbitro: Ferrieri di Livorno



Marcatori: 83′ Milani



RISULTATI SERIE D GIRONE G



Ostiamare-Budoni 3-1

Latina-Torres 0-1

Anagni-Trastevere 0-1

Lanusei-Racing Aprilia 0-0

Portici-Nuova Florida 2-2

Muravera-Arzachena 2-1

Tor Sapienza-Vis Artena 1-3

Cassino-Ladispoli 1-0

Latte Dolce-Turris 0-0



CLASSIFICA



Sassari Latte Dolce 22

Turris 21

Ostiamare 20

Trastevere 18

Aprilia 17

Torres 16

Cassino 15

Latina, Vis Artena 12

Nuova Florida, Muravera 11

Tor Sapienza 9

Lanusei, Portici 8

Budoni, Arzachena 7

Anagni 6

Ladispoli 3