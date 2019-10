Le nuove pensiline degli autobus a Sassari: moderne, ma poco "protettive"

FOTONOTIZIA

Pubblichiamo le foto inviateci da un nostro gentile lettore. Ma le pensiline degli autobus non dovrebbero proteggere dalle intemperie? E' la domanda che questi si è posto passando per Viale Trento a Sassari subito dopo la pioggia dei giorni scorsi. Sedile completamente bagnato e "spalle" scoperte alle intemperie. Forse mancano ancora pezzi alla struttura e le protezioni devono ancora arrivare o forse no. Staremo a vedere. Certo è che così non sono in grado di proteggere nessuno.