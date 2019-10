Interventi manutentivi sulla linea ferroviaria Chilivani- Sassari - Porto Torres

Informazioni di dettaglio nelle stazioni – rinforzata l’assistenza dell’impresa ferroviaria in quelle di Sassari e Ozieri-Chilivani - nelle biglietterie, sui canali web del Gruppo FS Italiane.







Interventi di verifica e messa in sicurezza del fronte franoso in località Muros - sovrastante la linea ferroviaria - con attività di ispezione e rimozione di eventuali massi pericolanti e sostituzione di due scambi nella stazione di Ploaghe.Sonoquesti gli interventi, progettati ed eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), in programma da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre. I cantieri vedranno all’opera circa 40 persone di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici, impegnate ogni giorno con diversi mezzi d’opera, anche in orario notturno.Per consentire lo svolgimento dei lavori, la circolazione ferroviaria tra Ozieri-Chilivani e Porto Torres Marittima sarà sospesa e tutti i treni saranno sostituiti con autobus.Tutti i bus in partenza da Porto Torres Marittima, Porto Torres, Sassari e Ploaghe, in direzione Ozieri-Chilivani, partiranno 15 minuti prima rispetto all’orario del treno sostituito.I bus, il cui tempo di percorrenza potrà variare in base alle condizioni del traffico stradale, partiranno dai piazzali antistanti le stazioni, ad eccezione di Ploaghe, dove partiranno dal distributore di carburante situato circa 200 metri prima della stazione.