Giornata mondiale del risparmio: colazione, carne e insaccati i prodotti con maggiori promozioni

Concentrandosi sui retail che offrono un numero maggiore di prodotti nelle loro brochure e cataloghi nel paese, Eurospin e Esselunga sono in testa alla classifica. Mentre tra i marchi più offerti ci sono Dolciando, Delizie del Sole, Tre Mulini, Esselunga e Bottega del Gusto.













La Giornata Mondiale del Risparmio, viene celebrata il 31 ottobre in tutto il mondo, fin dal 1924. Questa data infatti, non è casuale, e trova le sue origini nell’evento che si svolse a Milano, proprio nell’ottobre del 1924, nella sede della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde: il I Congresso Internazionale del Risparmio. Vi presero parte ben 26 paesi, con l’obiettivo di analizzare in profondità modi e enti legati al risparmio, e a porre l’accento sull’importanza di questo valore.In occasione di questa importante ricorrenza internazionale, Tiendeo.it, azienda leader nei servizi drive-to-store per il settore retail e che da sempre svolge un ruolo attivo nel risparmio quotidiano dei consumatori, ha effettuato un'analisi dei suoi dati interni per sapere quali prodotti sono oggetto di promo con maggior frequenza e il tipo di offerte che vengono proposte di più durante tutto l'anno, per prendersi cura dell'economia delle famiglie italiane.TOP 5 dei prodotti alimentari con le migliori offerteDallo studio dei dati interni non ci sono dubbi: colazioni, pane e dolci si aggiudicano il primo posto con un netto distacco, seguiti da carne e insaccati in testa a testa con uova e latticini. Ecco i risultati:1. Cibi per la colazione, pane e dolci coprono il 21% delle offerte nei volantini dei retail italiani.2. Carne (9%) e insaccati (10%) sono in seconda posizione nella classifica.3. Uova e latticini con il 9%, sono il terzo prodotto con il maggior numero di sconti offerti dai retail.4. Pesce e frutti di mare rappresentano l'8% delle offerte.5. Infine, riso, pasta e legumi accumulano un altro 8% , posizionandosi come il quinto prodotto più importante per numero di offerte.Sconti diretti, le offerte preferite dai retail italianiAl momento dell'acquisto, si sa, i consumatori sono alla ricerca di offerte interessanti che li portino a prendere la decisione di comprare, inoltre, le offerte rappresentano una fantastica tecnica per aumentare le vendite durante i periodi più interessanti per le aziende. In questo senso, gli sconti diretti sul prodotto tra il 25% e il 50% si contraddistinguono come le promozioni più utilizzate dal settore retail in termini di prodotti alimentari.