Sennori, giovedì saranno collegate da Abbanoa le nuove reti idriche nella lottizzazione Lumenadu

Giovedì 31 ottobre i tecnici di Abbanoa effettueranno i collegamenti delle nuove condotte idriche a servizio della lottizzazione Lumenadu. Per eseguire i lavori sarà necessario sospendere l’erogazione nella zona di Muntigeddu Alto dalle 8.30 alle 13. Le squadre di Abbanoa saranno costantemente operative per limitare i disservizi. L’erogazione potrebbe essere riattivata in anticipo qualora i lavori dovessero richiedere minor tempo rispetto a quanto preventivato. Al ripristino del servizio potrebbero verificarsi fenomeni transitori di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.