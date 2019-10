Tragica fatalità nelle campagne di Sassari. Anziano cade dall'albero e muore

Una tragica fatalità è costata ieri la vita a un uomo di 74 anni , Gesuino Oggiano, sassarese. L'uomo stava probabilmente raccogliendo olive in una campagna alla periferia di Sassari quando, per ragioni ancora ignote, ha probabilmente perso l'equilibrio cadendo dalla scala sulla quale si era arrampicato. La caduta gli è stata fatale. Del fatto si sono accorti i familiari perchè l'uomo non si era recato a prendere la nipotina a scuola. Immediate le ricerche che si sono concluse ben presto, purtroppo, con il ritrovamento del corpo senza vita.